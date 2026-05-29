YouTube додає розумний плеєр для подкастів: що отримають Premium-користувачі

YouTube презентував масштабне оновлення для користувачів із платною підпискою, повністю зосереджене на розвитку подкастів. Компанія впроваджує інтелектуальну систему рекомендацій, адаптивну швидкість відтворення та спеціальний мобільний інтерфейс для керування "на ходу".

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційний пресреліз YouTube .

Як працюють ШІ-рекомендації?

YouTube продовжує розширювати використання генеративного ШІ для персоналізації контенту. Вслід за інструментом Ask Music, який допомагає користувачам створювати унікальні плейлисти та радіостанції, схожа технологія з'явиться й у подкастах.

Тепер нейромережа аналізуватиме не лише історію переглядів, а й актуальний настрій користувача, його улюблені жанри та тематику шоу, які він зазвичай обирає.

На основі цих даних ШІ генеруватиме персональні рекомендації, допомагаючи швидше знаходити нових авторів, цікаві дискусії без тривалого пошуку вручну.

Що вміє функція Auto speed?

Найбільш технологічним нововведенням стала функція Auto speed. Раніше користувачам доводилося вручну виставляти прискорення (наприклад, 1.25x або 1.5x). Це було незручно, особливо якщо ведучі розмовляли з різною динамікою або часто змінювали темп мовлення.

Нова система самостійно аналізує аудіодоріжку у реальному часі:

Вона автоматично прискорює відтворення під час затяжних пауз, повільних реплік або надто розтягнутого мовлення.

Система повертається до стандартної швидкості, коли ведучі починають обговорювати складну інформацію.

Це дозволяє значно економити час під час прослуховування довгих інтерв'ю, не втрачаючи при цьому канви розмови та сприйняття інформації.

Режим On-the-go: комфорт під час руху

Для тих, хто звик слухати подкасти під час тренувань, прогулянок, поїздок у транспорті або виконання домашніх справ, розробники створили режим On-the-go.

Ця фішка повністю переробляє стандартний плеєр додатка, замінюючи його на спрощений інтерфейс із великими кнопками, по яких легко влучити пальцем без зайвої концентрації уваги.

Користувачі отримують швидкий доступ до перемотування назад і вперед на кілька секунд, паузи та миттєвого переходу до наступного епізоду.

Головна мета режиму - максимізувати зручність використання фонового відтворення, коли екран смартфона заблокований або телефон перебуває в руках під час активних рухів.

Статистика та доступність

Масштаб оновлення виправданий шаленою популярністю напрямку: за офіційними даними YouTube, лише протягом квітня 2026 року Premium-користувачі сумарно прослухали понад 800 мільйонів годин подкастів. Загалом місячна аудиторія YouTube Podcasts уже перевищила позначку 1 мільярд активних користувачів.

Нові функції Auto speed та режим On-the-go вже стали доступними для власників підписки Premium на смартфонах з ОС Android. Власникам iPhone та пристроїв на базі iOS доведеться зачекати - реліз заплановано на найближчі місяці.