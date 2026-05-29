YouTube добавляет умный плеер для подкастов: что получат Premium-пользователи

YouTube представил масштабное обновление для пользователей с платной подпиской, полностью сосредоточенное на развитии подкастов. Компания внедряет интеллектуальную систему рекомендаций, адаптивную скорость воспроизведения и специальный мобильный интерфейс для управления "на ходу".

Как работают ИИ-рекомендации?

YouTube продолжает расширять использование генеративного ИИ для персонализации контента. Вслед за инструментом Ask Music, который помогает пользователям создавать уникальные плейлисты и радиостанции, похожая технология появится и в подкастах.

Теперь нейросеть будет анализировать не только историю просмотров, но и актуальное настроение пользователя, его любимые жанры и тематику шоу, которые он обычно выбирает.

На основе этих данных ИИ будет генерировать персональные рекомендации, помогая быстрее находить новых авторов, интересные дискуссии без длительного поиска вручную.

Что умеет функция Auto speed?

Наиболее технологичным нововведением стала функция Auto speed. Раньше пользователям приходилось вручную выставлять ускорение (например, 1.25x или 1.5x). Это было неудобно, особенно если ведущие разговаривали с разной динамикой или часто меняли темп речи.

Новая система самостоятельно анализирует аудиодорожку в реальном времени:

Она автоматически ускоряет воспроизведение во время затяжных пауз, медленных реплик или слишком растянутой речи.

Система возвращается к стандартной скорости, когда ведущие начинают обсуждать сложную информацию.

Это позволяет значительно экономить время при прослушивании длинных интервью, не теряя при этом канвы разговора и восприятия информации.

Режим On-the-go: комфорт во время движения

Для тех, кто привык слушать подкасты во время тренировок, прогулок, поездок в транспорте или выполнения домашних дел, разработчики создали режим On-the-go.

Эта фишка полностью переделывает стандартный плеер приложения, заменяя его на упрощенный интерфейс с крупными кнопками, по которым легко попасть пальцем без лишней концентрации внимания.

Пользователи получают быстрый доступ к перемотке назад и вперед на несколько секунд, паузе и мгновенному переходу к следующему эпизоду.

Главная цель режима - максимизировать удобство использования фонового воспроизведения, когда экран смартфона заблокирован или телефон находится в руках во время активных движений.

Статистика и доступность

Масштаб обновления оправдан бешеной популярностью направления: по официальным данным YouTube, только в течение апреля 2026 года Premium-пользователи суммарно прослушали более 800 миллионов часов подкастов. В целом месячная аудитория YouTube Podcasts уже превысила отметку 1 миллиард активных пользователей.

Новые функции Auto speed и режим On-the-go уже стали доступны для владельцев подписки Premium на смартфонах с ОС Android. Владельцам iPhone и устройств на базе iOS придется подождать - релиз запланирован на ближайшие месяцы.