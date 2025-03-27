Російський диктатор Володимир Путін показав, що не є серйозним гравцем у мирних переговорах. Його обіцянки порожні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого цитує Le Figaro.

"На відміну від Зеленського (Володимир Зеленський, - президент України, - ред.), Путін показав, що він не є серйозним гравцем у цих мирних переговорах. Він грається з узгодженим перемир'ям у Чорному морі, попри добросовісну участь усіх сторін, продовжуючи завдавати руйнівних ударів по українському народу. Його обіцянки порожні", - заявив Стармер.

Переговори щодо припинення вогню

Протягом останніх місяців Росія та Україна односторонньо провели низку переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Під час зустрічей порушувалось питання тимчасового припинення вогню й не тільки. Як стверджував голова Білого дому Дональд Трамп, Вашингтон спостерігає великий прогрес у питанні врегулювання війни Росії проти України.

Варто додати й те, що Київ, своєю чергою, під час останніх переговорів погодився на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з країною-терористом Росією. Москва ж, нібито лише погодилась на "енергетичне перемир'я". У випадку з Чорним морем ворог почав вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.