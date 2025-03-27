Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого цитирует Le Figaro.

"В отличие от Зеленского (Владимир Зеленский, - президент Украины, - ред.), Путин показал, что он не является серьезным игроком в этих мирных переговорах. Он играет с согласованным перемирием в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, продолжая наносить разрушительные удары по украинскому народу. Его обещания пустые", - заявил Стармер.

Переговоры о прекращении огня

В течение последних месяцев Россия и Украина односторонне провели ряд переговоров с Соединенными Штатами Америки. Во время встреч поднимался вопрос временного прекращения огня и не только. Как утверждал глава Белого дома Дональд Трамп, Вашингтон наблюдает большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины.

Стоит добавить и то, что Киев, в свою очередь, во время последних переговоров согласился на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" со страной-террористом Россией. Москва же, якобы только согласилась на "энергетическое перемирие". В случае с Черным морем враг потребовал, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.