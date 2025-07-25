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Йод у харчуванні: кому справді потрібні добавки і як не нашкодити здоров’ю

П'ятниця 25 липня 2025 14:18
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Йод у харчуванні: кому справді потрібні добавки і як не нашкодити здоров’ю Фото: Чи потрібно всім приймати добавки йоду (facebook.com/oleg.shvets.545)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олег Швець

Йод - незамінний мікроелемент, що входить до складу гормонів щитоподібної залози. Вони відповідають за синтез білків, метаболізм та нормальну роботу клітин у всьому тілі. Без достатнього рівня йоду неможливий гармонійний ріст, розвиток та регуляція життєво важливих процесів.

Чи дійсно сучасна людина має дефіцит йоду і чи треба приймати добавки, пояснює РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

У яких продуктах міститься йод?

Основними джерелами йоду є морепродукти, водорості, яйця, молочні продукти (від тварин, які споживали йодовані корми), а також йодована сіль. Проте зміни харчових звичок, збільшення споживання ультраперероблених продуктів та мода на альтернативні види солі призвели до зниження споживання йоду.

Симптоми надлишку йоду

Науковці застерігають: як дефіцит, так і надлишок йоду можуть спричинити схожі симптоми - збільшення щитоподібної залози (зоб), порушення її функцій. Тож важливо дотримуватися норми: для дорослих - 150 мкг на добу, для вагітних - 220 мкг, а для матерів, що годують - 290 мкг.

Дослідження канадської частини глобального проєкту PURE (2022) показало: середній рівень йоду в сечі у дорослих - 111 мкг/л, тобто загалом норма дотримується. Лише 11,9% мали ознаки дефіциту, що свідчить про ефективність збалансованого харчування без необхідності додаткових добавок.

Чи потрібно всім приймати добавки йоду?

Дієтологи радять: найкраще отримувати йод із продуктів. Наприклад, одне яйце містить 31 мкг, 75 г вареного лосося - 8 мкг, 30 г норі - 11 мкг. В Україні молочні продукти мають достатній вміст йоду для щоденного забезпечення потреби.

Добавки з йодом рекомендовані лише в окремих випадках, наприклад, веганам, які не споживають йодовані продукти. Але навіть під час вагітності універсального показання до вживання йодних препаратів немає, питання має вирішуватись з лікарем.

За словами дієтолога, йод потрібен кожному, але надходити він має переважно з натуральної їжі. Його надлишок є не менш небезпечним, ніж нестача.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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