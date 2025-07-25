Йод в питании: кому действительно нужны добавки и как не навредить здоровью

Йод - незаменимый микроэлемент, входящий в состав гормонов щитовидной железы. Они отвечают за синтез белков, метаболизм и нормальную работу клеток во всем теле. Без достаточного уровня йода невозможен гармоничный рост, развитие и регуляция жизненно важных процессов.

Действительно ли современный человек имеет дефицит йода и надо ли принимать добавки, объясняет РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

В каких продуктах содержится йод?

Основными источниками йода являются морепродукты, водоросли, яйца, молочные продукты (от животных, которые потребляли йодированные корма), а также йодированная соль. Однако изменения пищевых привычек, увеличение потребления ультрапереработанных продуктов и мода на альтернативные виды соли привели к снижению потребления йода.

Симптомы избытка йода

Ученые предостерегают: как дефицит, так и избыток йода могут вызвать похожие симптомы - увеличение щитовидной железы (зоб), нарушение ее функций. Поэтому важно соблюдать норму: для взрослых -150 мкг в сутки, для беременных - 220 мкг, а для кормящих матерей - 290 мкг.

Исследование канадской части глобального проекта PURE (2022) показало: средний уровень йода в моче у взрослых - 111 мкг/л, то есть в целом норма соблюдается. Только 11,9% имели признаки дефицита, что свидетельствует об эффективности сбалансированного питания без необходимости дополнительных добавок.

Нужно ли всем принимать добавки йода?

Диетологи советуют: лучше всего получать йод из продуктов. Например, одно яйцо содержит 31 мкг, 75 г вареного лосося - 8 мкг, 30 г нори - 11 мкг. В Украине молочные продукты имеют достаточное содержание йода для ежедневного обеспечения потребности.

Добавки с йодом рекомендованы лишь в отдельных случаях, например, веганам, которые не потребляют йодированные продукты. Но даже во время беременности универсального показания к употреблению йодных препаратов нет, вопрос должен решаться с врачом.

По словам диетолога, йод нужен каждому, но поступать он должен преимущественно из натуральной пищи. Его избыток не менее опасен, чем недостаток.