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Ця добавка максимально знижує рівень стресу: і це не магній

Неділя 06 липня 2025 16:39
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Ця добавка максимально знижує рівень стресу: і це не магній Фото: Ця добавка знижує рівень кортизолу (Shutterstock)
Автор: Людмила Жукова

Ашваганда, відома своїми властивостями, що сприяють боротьбі зі стресом та безсонням, набирає популярності в Україні.

Чим корисна ця добавка, пояснює РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що відомо про добавку ашваганда?

Ашваганда, що походить з аюрведичної традиції, століттями використовувалася як засіб для зняття стресу. Її корисний вплив на організм також підтверджено сучасними науковими дослідженнями. Цю траву цінують як фахівці, так і люди, які шукають природні методи підтримки психічного здоров'я.

Переваги вживання ашваганди

За словами вчених, екстракт кореня ашваганди може знизити рівень кортизолу, покращити якість сну та підтримувати когнітивні функції.

Ця рослина також допомагає зменшити тривожність, зміцнити імунітет, підвищити працездатність організму, а також підтримує фертильність і сексуальні функції. Її також можна використовувати як доповнення до терапії депресії.

Крім того, ашваганда сприяє зменшенню жиру в організмі, регулює ліпідний та вуглеводний обмін, а також допомагає знизити рівень цукру в крові та поганого холестерину. Експерти наголошують, що більшість людей добре переносять цю траву, а її дія є тривалою та м’якою.

Чому Данія заборонила ашваганду?

Незважаючи на численні дослідження, що підтверджують позитивний вплив ашваганди на здоров’я, деякі країни вирішили обмежити її продаж. У 2023 році Данія запровадила заборону на торгівлю цією травою, а за нею - Нідерланди. Фінляндія та Швеція розглядають аналогічні кроки.

Рішення Данського ветеринарного та продовольчого управління (DVFA) було засноване на звіті Данського технічного університету (DTU) за 2020 рік. У документі зазначалося, що ашваганда може негативно впливати на статеві та тиреоїдні гормони. У звіті також припускається, що трава може мати абортивний ефект, хоча інші дослідження не підтверджують ризик для вагітних жінок та їхніх дітей.

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