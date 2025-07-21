Чому вітамін D може бути небезпечним? Лікарі б'ють на сполох

У сучасному світі, де дедалі більше зростає занепокоєння щодо нашого здоров'я, харчові добавки відіграють ключову роль. Однак не завжди вони приносять користь.

У чому ризик? Суперечливі дані про вітамін D та тиск

Дослідження впливу споживання вітаміну D на наш організм є досить суперечливими.

З одного боку, існують дослідження, які виявили, що люди з низьким рівнем вітаміну D, як правило, мають вищий артеріальний тиск. Отже, спочатку може здатися, що причиною цього розладу є не добавка, а сам дефіцит. Однак, коли розглядається, що відбувається з людьми, які регулярно приймають добавки вітаміну D, з'являються змішані результати: спостерігаються або невеликі переваги, або ж взагалі не помічається жодних змін.

Було виявлено, що вітамін D може допомогти знизити артеріальний тиск, якщо ви вже страждаєте від гіпертонії та маєте низький рівень вітаміну D. У таких специфічних випадках добавка може допомогти контролювати артеріальний тиск, але навіть у цих випадках немає 100% гарантії, що вона його знизить.

Як правильно споживати вітамін D: поради експертів

Незважаючи на те, що прийом добавок вітаміну D може бути безпечним і доцільним, важливо дотримуватися рекомендацій експертів, щоб не переборщити або приймати його неправильно.

Експерти клініки Майо загалом рекомендують споживати вітамін D. Вони зазначають, що без нього кістки можуть стати м'якими, тонкими та крихкими, а ризик остеопорозу зростає. Тому, якщо ви не отримуєте необхідних рівнів цього вітаміну із сонячного світла або їжі, вам може знадобитися добавка.

У нормальних дозах вітамін D є безпечним. Однак, за словами експертів, прийом занадто великої кількості добавок може бути шкідливим і навіть смертельним. Це може спричинити розлад шлунка та блювоту, втрату ваги та апетиту, м'язову слабкість, нездатність чітко або швидко мислити, а також проблеми з серцебиттям. Надмірне споживання також пов'язане з утворенням каменів у нирках та пошкодженням нирок.