ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ймовірно, велика частина екіпажу "Цезаря Кунікова" загинула, - Плетенчук

Неділя 18 лютого 2024 13:29
UA EN RU
Ймовірно, велика частина екіпажу "Цезаря Кунікова" загинула, - Плетенчук Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Досить велика частина екіпажу великого десантного корабля (ВДК) "Цезаря Кунікова" загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Як відзначив Плетенчук, ворог намагається приховати свої втрати, у зв'язку з чим наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля. Водночас обставини дозволяють припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу.

"Корабель - це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі - але, скоріш за все, в повному - був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби - все ж таки було темно - звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані - важко сказати", - пояснив речник ВМС.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У Головному управління розвідки (ГУР) показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті