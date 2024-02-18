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Вероятно, большая часть экипажа "Цезаря Куникова" погибла, - Плетенчук

Воскресенье 18 февраля 2024 13:29
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Вероятно, большая часть экипажа "Цезаря Куникова" погибла, - Плетенчук Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Достаточно большая часть экипажа большого десантного корабля (БДК) "Цезаря Куникова" погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Как отметил Плетенчук, враг пытается скрыть свои потери, в связи с чем пока неизвестно, сколько россиян погибли в результате уничтожения корабля. В то же время обстоятельства позволяют предположить, что это была "достаточно большая" часть экипажа.

"Корабль - это такая единица, которая в море сама не ходит. Соответственно, экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме - но, скорее всего, в полном - присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток - все же было темно - конечно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии - трудно сказать", - пояснил представитель ВМС.

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

14 февраля, в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль кафиров "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В Главном управлении разведки (ГУР) показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского ВДК "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

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