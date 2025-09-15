Ймовірний убивця Кірка не зізнається та відмовляється співпрацювати зі слідством, - ВВС

22 річного Тайлера Робінсона було затримано через 33 години після вбивства 31-річного правого активіста Кірка в місті Орем. Підозрюваний походить зі штату Юта і був "глибоко просякнутий лівою ідеологією", що підтвердили його друзі та родичі.

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс зазначив, що серед тих, хто співпрацює з владою, був сусід Робінсона по кімнаті. Він його партнер, що нині змінює стать і "переходить з чоловіка на жінку", але наразі невідомо, чи це має ця інформація відношення до розслідування.

Кокс додав, що партнер не мав жодних відомостей про стрілянину і зараз активно працює зі слідчими.

Зізнання в інтернеті

Журналісти спитали губернатора про публікацію в New York Times, де стверджувалося, що Робінсон після стрілянини спілкувався з іншими людьми через платформу Discord.

Зокрема, підозрюваний начебто жартував, що саме він був стрільцем. Проаналізувавши повідомлення, журналісти Times виявили, що це начебто це був його "двійник", який намагався "підставити його".

"Усе, що ми можемо підтвердити, то це те, що ці розмови справді відбувалися, і вони не вірили, що це справді був він. Це все було жартами, доки він не зізнався, що це справді був він", - сказав губернатор Кокс в ефірі ABC News.

Він додав, що слідчі допитують усіх людей, які знали підозрюваного і намагаються з’ясувати, яким насправді був мотив злочину.

Критика соцмереж

Після загибелі Кірка, губернатор Кокс активно закликав до єдності, аби знизити політичну напругу, і неодноразово виступав із критикою соціальних мереж.

Раніше він називав соцмережі "раковою пухлиною" та заявив, що США потрібно "прибрати телефони з класів" і посилити відповідальність власників платформ.

Він назвав стрілянину в Кірка "прямим нападом на Америку" і додав, що американцям слід "поглянути в дзеркало та вирішити, чи будемо ми намагатися зробити країну кращою, чи гіршою".