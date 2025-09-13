Зізнався у вбивстві своїй родині: що відомо про ймовірного вбивцю Чарлі Кірка

У штаті Юта затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. Йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення.

Підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка заарештували без права внесення застави. Затримання відбулося через два дні після того, як 31-річного прихильника президента Дональда Трампа застрелили на території Університету долини Юта в місті Орем, розташованому приблизно за 35 миль на південь від Солт-Лейк-Сіті.

За даними влади, 22-річний житель Юти Тайлер Джеймс Робінсон зізнався у скоєному одному з членів сім'ї. Про його зізнання стало відомо після того, як родич повідомив про це знайомому сім'ї, а той передав інформацію в правоохоронні органи. Губернатор штату Спенсер Кокс уточнив, що сам підозрюваний "сам здався нам", про що також повідомив представник офісу шерифа округу Вашингтон сержант Лукас Альфред.

Робінсон навчався на третьому курсі програми підготовки електриків у коледжі Dixie Technical у місті Сент-Джордж. Відносно нього висунуто обвинувачення за трьома статтями: вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і незаконне поводження зі зброєю. У разі визнання провини за першим пунктом суд може призначити смертну кару або довічне ув'язнення.

Правоохоронні органи вилучили у підозрюваного мисливську гвинтівку з оптичним прицілом. На місці події було виявлено стріляні та невикористані патрони з написами "notices bulges", "hey fascist!" і "bella ciao". На одній із гільз містилися гомофобні висловлювання.

Губернатор Кокс заявив, що вбивство Кірка може стати переломним моментом для суспільства, порівнявши нинішню політичну атмосферу в США з напруженими подіями 1960-х років. Він зазначив: "Це наш момент. Будемо ми далі загострювати чи знайдемо вихід?" Політик підкреслив, що наполягає на важливості збереження культури громадянської дискусії навіть в умовах політичної поляризації.