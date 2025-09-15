Предполагаемый убийца Кирка не признается и отказывается сотрудничать со следствием, - ВВС

Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка не сотрудничает с правоохранителями и до сих пор не признался в совершении преступления. Мотив задержанного Тайлера Робинсона до сих пор не установлен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
22 летний Тайлер Робинсон был задержан через 33 часа после убийства 31-летнего правого активиста Кирка в городе Орем. Подозреваемый родом из штата Юта и был "глубоко пропитан левой идеологией", что подтвердили его друзья и родственники.
Губернатор штата Юта Спэнсер Кокс отметил, что среди тех, кто сотрудничает с властями, был сосед Робинсона по комнате. Он его партнер, который сейчас меняет пол и "переходит из мужчины в женщину", но пока неизвестно, имеет ли эта информация отношение к расследованию.
Кокс добавил, что партнер не имел никаких сведений о стрельбе и сейчас активно работает со следователями.
Жунралисты спросили губернатора о публикации в New York Times, где утверждалось, что Робинсон после стрельбы общался с другими людьми через платформу Discord.
В частности, подозреваемый якобы шутил, что именно он был стрелком. Проанализировав сообщения, журналисты Times обнаружили, что это якобы это был его "двойник", который пытался "подставить его".
"Все, что мы можем подтвердить, так это то, что эти разговоры действительно имели место, и они не верили, что это действительно был он. Это все было шутками, пока он не признался, что это действительно был он", - сказал губернатор Кокс в эфире ABC News.
Он добавил, что следователи допрашивают всех людей, которые знали подозреваемого и пытаются выяснить, каким на самом деле был мотив преступления.
После гибели Кирка, губернатор Кокс активно призывал к единству, чтобы снизить политическое напряжение, и неоднократно выступал с критикой социальных сетей.
Ранее он называл соцсети "раковой опухолью" и заявил, что США нужно "убрать телефоны из классов" и усилить ответственность владельцев платформ.
Он назвал стрельбу в Кирке "прямым нападением на Америку" и добавил, что американцам следует "взглянуть в зеркало и решить, будем ли мы пытаться сделать страну лучше или хуже".
Чарли Кирк был одним из самых известных правых активистов в США и доверенным союзником президента Дональда Трампа.
Его организация Turning Point USA распространяла консервативные идеи в университетах с либеральными взглядами и сыграла ключевую роль в привлечении избирателей к поддержке Трампа и других республиканских кандидатов на прошлогодних выборах.
Кирк был убежденным сторонником права на оружие, резко выступал против абортов, критиковал трансгендерные и гей-движения и распространял ложные утверждения о Covid-19.
Его взгляды вызвали резкую критику либералов, а оппоненты называли его высказывания глубоко оскорбительными для некоторых меньшинств, в частности ЛГБТ-сообщества и мусульман.
10 сентября во время открытых дебатов в Университете долины Юта, Кирк был убит выстрелом из огнестрельного оружия.
В четверг, 11 сентября, подозреваемый Тайлер Робинсон сдался полиции и был арестован.
В письменном заявлении под присягой штата Юта подтверждается, что Робинсона арестовали по подозрению в совершении преступлений: умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, криминальный выстрел из оружия и препятствование правосудию.
Подозреваемого поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог. Он находится под особым наблюдением до оценки его психического состояния здоровья.
До задержания, Робинсон признался в преступлении одному из членов семьи и якобы хотел свести счеты с жизнью. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.