Підозрюваний у вбивстві Кірка буде під "особливим наглядом": ЗМІ дізналися деталі

Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві активіста Чарлі Кірка, буде під "особливим наглядом" до завершення оцінки його психічного здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Fox News .

У коментарі CNN представникам офісу шерифа округу Юта розповіли, що Робінсона утримують у в'язниці в спеціальному блоці, щоб співробітники могли "пильно стежити за ним".

За словами сержанта Рая Ормонда, підозрюваний перебуває під посиленим наглядом і так буде доти, доки не буде проведено оцінку психічного здоров'я. Цей процес може зайняти кілька днів.

"Після отримання позитивного висновку психіатричної служби він пройде нашу процедуру класифікації для визначення відповідного місця проживання", - сказав Ормонд.

Він також уточнив, що Робінсон перебуватиме під наглядом психіатрів, лікарів і співробітників служби утримання під вартою "протягом усього терміну його перебування".

Як розповів сержант, запобіжні заходи є стандартними для справ, пов'язаних із серйозними звинуваченнями або потенційними проблемами з поведінкою.

Хоч Оріон заявив, що йому не говорили про будь-які конкретні суїцидальні висловлювання Робінсона, проте підозрюваний все одно протягом усього терміну під вартою перебуватиме під наглядом лікарів, працівників психологічної служби та співробітників слідчого ізолятора.

Тим часом Fox News підтверджує цю саму інформацію і нагадало, що поліцейські заарештували ймовірного вбивцю через 33 години після того, що сталося.

Відомо, що Робінсона помістили під варту без права внесення застави за попередніми звинуваченнями в тяжкому вбивстві, застосуванні вогнепальної зброї та перешкоджанні здійсненню правосуддя.