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Yle стало відомо, чому затримується відправлення фінської допомоги Україні

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Вівторок 21 лютого 2023 22:08
Yle стало відомо, чому затримується відправлення фінської допомоги Україні Фото: стало відомо, чому затримується відправлення фінської допомоги Україні (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Відправлення допомоги в Україну, яку МВС Фінляндії анонсувало минулого тижня, було відкладено через страйк, організований Профспілкою працівників автотранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Вантаж включає три пожежні машини, карету швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій.

У міністерстві сподіваються відправити необхідні товари в Україну протягом цього тижня, але точний час відправки наразі невідомий. У МВС заявили, що затримки не будуть значними. Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк.

Страйк докерів почався вранці 15 лютого після того, як профспілка працівників автотранспорту відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору у транспортному секторі. Переговори щодо трудового договору докерів продовжаться у середу. Страйк є безстроковим.

Нагадаємо, що Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя його країни є, а якої більше немає.

До цього повідомлялось, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні. Але поки що невідомо, чи увійдуть до нього танки Leopard 2.

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