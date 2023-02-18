ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Фінляндії пояснили, чому не розкривають дані щодо військової допомоги Україні

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 18 лютого 2023 05:20
У Фінляндії пояснили, чому не розкривають дані щодо військової допомоги Україні Фото: президент Фінляндії Саулі Ніїністе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя його країни є, а якої більше немає.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

При цьому він наголосив, що Гельсінкі продовжує надавати військову допомогу Києву.

Торкнувшись теми можливості постачання Україні німецьких танків Leopard, президент зазначив, що Фінляндія - це єдина країна, що не входить до НАТО, у якої є Leopard і що має "дуже довгий кордон" з Росією.

"Це означає, що наш внесок у тому, що стосується кількості танків, які можуть бути передані Україні, не може бути дуже великим", - констатував Ніїністе.

Нагадаємо, що прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення щодо постачання Україні німецьких танків Leopard ще не ухвалено.

Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері протистояння кіберзагрозі та модернізації української інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия
NEWS
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений