Yle стало известно, почему задерживается отправка финской помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Груз включает в себя три пожарных машины, карету скорой помощи и оборудование для спасательных операций.

В министерстве надеются отправить необходимые товары в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД заявили, что задержки не будут значительными. Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки.

Забастовка докеров началась утром 15 февраля после того, как профсоюз работников автотранспорта отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе. Переговоры по трудовому договору докеров продолжатся в среду. Забастовка бессрочна.