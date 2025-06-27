Їжте корисно і без зайвих витрат: порівняння дешевих та дорогих продуктів

Філе лосося та оселедець

Нутриціолог Юлія Шевчук розповіла, що дешеві ат дорогі продукти мають однакову користь і лише різну ціну.

Наприклад, філе лосося в середньому вартує 700-800 грн за кг. Тоді як ціна на оселедець слабосолоний 212 грн за кг.

Лосось і оселедець багаті на омега-3, які знижують ризик серцево-судинних захворювань.

білок: обидві риби є чудовим джерелом повноцінного білка

вітамін D: містять у значній кількості, що важливо для імунітету та кісток

вітамін B12: сприяє нормальній роботі мозку та нервової системи

Насіння чіа та льону

Ці мікроелементи містить насіння чіа та льону. Однак, перший продукт вартує 133 за 100 г, а інший - 16,90 за 100 г.

За словами експерта, льон - справжня українська суперїжа.

Спільна користь:

омега-3 жирні кислоти - обидва продукти багаті на ALA (альфа-ліноленову кислоту), корисну для серця

клітковина - підтримує здоров’я кишківника і рівень цукру в крові

антиоксиданти - захищають клітини від старіння та запалень

білок - хороший варіант для вегетаріанців

знижують рівень холестерину

Авокадо та яєчні жовтки

Яєчні жовтки - недооцінений суперфуд, який містить багато користі для організму та вартують 67 грн за 100 шт. Тоді як модним та дорогим продуктом є авокадо, ціна якого сягає 62-70 грн за шт.

Кіноа та гречка

Ці два продукти - це повноцінне джерело білка, клітковини, заліза та магнію. Середня ціна за кілограм гречки - 32,10 грн, тоді як кіноа - 179 грн за 500 г.

Спільна користь продуктів для організму:

багато клітковини - підтримують здоров’я кишківника

низький глікемічний індекс - не викликають різкого підйому цукру в крові

безглютенові - підходять людям із чутливістю до глютену

джерело рослинного білка - добре для вегетаріанців

Волоські горіхи та насіння соняшника

Обидва продукти містять ненасичені жири, які підтримують здоров’я серця та судин, допомагають знизити рівень "поганого" холестерину (LDL).

І горіхи, і насіння багаті на вітамін Е - потужний антиоксидант, що захищає клітини від ушкодження і підтримує здоров’я шкіри та імунної системи.

Продукти мають багато спільного, але різною є тільки ціна. Середні роздрібні ціни на волоські горіхи складають приблизно - 100-300 грн за кг.

В онлайн-магазинах ціна на очищене насіння соняшника (упаковка 400 г) становить близько 56-71 грн.