Їжте корисно і без зайвих витрат: порівняння дешевих та дорогих продуктів

Здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Як виявилось, дешеві продукти можуть замінити дорогі та принести ще більше користі організму.
РБК-Україна повідомляє про дорогі та дешеві продукти, які мають спільну користь для організму.
Нутриціолог Юлія Шевчук розповіла, що дешеві ат дорогі продукти мають однакову користь і лише різну ціну.
Наприклад, філе лосося в середньому вартує 700-800 грн за кг. Тоді як ціна на оселедець слабосолоний 212 грн за кг.
Лосось і оселедець багаті на омега-3, які знижують ризик серцево-судинних захворювань.
Ці мікроелементи містить насіння чіа та льону. Однак, перший продукт вартує 133 за 100 г, а інший - 16,90 за 100 г.
За словами експерта, льон - справжня українська суперїжа.
Спільна користь:
Яєчні жовтки - недооцінений суперфуд, який містить багато користі для організму та вартують 67 грн за 100 шт. Тоді як модним та дорогим продуктом є авокадо, ціна якого сягає 62-70 грн за шт.
Ці два продукти - це повноцінне джерело білка, клітковини, заліза та магнію. Середня ціна за кілограм гречки - 32,10 грн, тоді як кіноа - 179 грн за 500 г.
Спільна користь продуктів для організму:
Обидва продукти містять ненасичені жири, які підтримують здоров’я серця та судин, допомагають знизити рівень "поганого" холестерину (LDL).
І горіхи, і насіння багаті на вітамін Е - потужний антиоксидант, що захищає клітини від ушкодження і підтримує здоров’я шкіри та імунної системи.
Продукти мають багато спільного, але різною є тільки ціна. Середні роздрібні ціни на волоські горіхи складають приблизно - 100-300 грн за кг.
В онлайн-магазинах ціна на очищене насіння соняшника (упаковка 400 г) становить близько 56-71 грн.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Юлії Шевчук та сайт Мінфін.