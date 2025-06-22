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Топ-5 способів, які зроблять похід у McDonald’s корисним для здоров'я

Неділя 22 червня 2025 12:21
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Топ-5 способів, які зроблять похід у McDonald’s корисним для здоров'я Названо способи, які допоможуть вибрати менш шкідливу їжу у McDonald’s (фото: Gettу Images)
Автор: Тетяна Самарук

Похід у McDonald’s не обов’язково має шкодити здоров’ю. Важливо лише знати, які страви обрати, як поєднувати інгредієнти та на що звертати увагу в меню.

РБК-Україна повідомляє, чого уникати при виборі їжі у закладі.

Уникай паніровки

Нутриціолог Юлія Шевчук розповіла, що варто обирати гриль замість панірованих страв - менше жиру, калорій і шкідливих трансжирів.

Наприклад, замість "МакЧікен" або нагетси оберіть гриль-чікен бургер.

Панірування вбирає в себе багато олії під час смаження у фритюрі. У результаті:

  • калорійність страв значно зростає
  • ви можете отримати велику частину денної норми калорій лише з одного продукту

У 6 нагетсах міститься приблизно 250-300 ккал, не враховуючи соусів чи картоплі

Заміни одну булку на додаткову порцію салату

Булка з гамбургера містить приблизно 120-150 ккал, а листя салату - менше 10 ккал. Така заміна автоматично зменшує калорійність страви.

Білий хліб швидко підвищує рівень цукру в крові, стимулює апетит і накопичення жиру. Салат не викликає стрибків інсуліну, що корисно при діабеті або для схуднення.

До того ж салат містить харчові волокна, які сприяють кращому травленню й тривалішому відчуттю ситості.

Напій - без цукру

До таких напоїв відноситься вода, кава чорна без цукру та зелений чай.

Солодка кола додає 150 ккал без жодної користі.

Цукор додає багато зайвих калорій, які швидко накопичуються і сприяють набору ваги. Безцукрові напої містять мало або взагалі не містять калорій, що допомагає контролювати енергетичний баланс.

Регулярне вживання цукровмісних напоїв пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння, діабету 2 типу, серцево-судинних хвороб.

Різноманітні соуси

Замовляйте страви без сиру та соусів.. Обирайте салати без заправки або з грецьким йогуртом. Він містить більше білка, ніж звичайний йогурт або десерти, що допомагає довше залишатися ситим і підтримує м’язи.

Уникайте подвійних бургерів та великих порцій

Важливо пам'ятати, що все повинно бути в міру. Кращі вибори:

  • салат з куркою-гриль
  • бургер з гриль-філе без соусу
  • "Біг Тейсті" рол (краще попросити без соусу)
  • маленька порція картоплі фрі (тільки іноді)

Подвійні порції часто містять більше насичених жирів і солі, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та підвищеного тиску.

До того ж великі порції можуть викликати відчуття тяжкості, дискомфорт у шлунку та зниження енергії, особливо якщо їсти швидко.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Юлії Шевчук та сайт Нealth.

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