Топ-5 способів, які зроблять похід у McDonald’s корисним для здоров'я
Похід у McDonald’s не обов’язково має шкодити здоров’ю. Важливо лише знати, які страви обрати, як поєднувати інгредієнти та на що звертати увагу в меню.
РБК-Україна повідомляє, чого уникати при виборі їжі у закладі.
Уникай паніровки
Нутриціолог Юлія Шевчук розповіла, що варто обирати гриль замість панірованих страв - менше жиру, калорій і шкідливих трансжирів.
Наприклад, замість "МакЧікен" або нагетси оберіть гриль-чікен бургер.
Панірування вбирає в себе багато олії під час смаження у фритюрі. У результаті:
- калорійність страв значно зростає
- ви можете отримати велику частину денної норми калорій лише з одного продукту
У 6 нагетсах міститься приблизно 250-300 ккал, не враховуючи соусів чи картоплі
Заміни одну булку на додаткову порцію салату
Булка з гамбургера містить приблизно 120-150 ккал, а листя салату - менше 10 ккал. Така заміна автоматично зменшує калорійність страви.
Білий хліб швидко підвищує рівень цукру в крові, стимулює апетит і накопичення жиру. Салат не викликає стрибків інсуліну, що корисно при діабеті або для схуднення.
До того ж салат містить харчові волокна, які сприяють кращому травленню й тривалішому відчуттю ситості.
Напій - без цукру
До таких напоїв відноситься вода, кава чорна без цукру та зелений чай.
Солодка кола додає 150 ккал без жодної користі.
Цукор додає багато зайвих калорій, які швидко накопичуються і сприяють набору ваги. Безцукрові напої містять мало або взагалі не містять калорій, що допомагає контролювати енергетичний баланс.
Регулярне вживання цукровмісних напоїв пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння, діабету 2 типу, серцево-судинних хвороб.
Різноманітні соуси
Замовляйте страви без сиру та соусів.. Обирайте салати без заправки або з грецьким йогуртом. Він містить більше білка, ніж звичайний йогурт або десерти, що допомагає довше залишатися ситим і підтримує м’язи.
Уникайте подвійних бургерів та великих порцій
Важливо пам'ятати, що все повинно бути в міру. Кращі вибори:
- салат з куркою-гриль
- бургер з гриль-філе без соусу
- "Біг Тейсті" рол (краще попросити без соусу)
- маленька порція картоплі фрі (тільки іноді)
Подвійні порції часто містять більше насичених жирів і солі, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та підвищеного тиску.
До того ж великі порції можуть викликати відчуття тяжкості, дискомфорт у шлунку та зниження енергії, особливо якщо їсти швидко.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Юлії Шевчук та сайт Нealth.