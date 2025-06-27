Ешьте полезно и без лишних затрат: сравнение дешевых и дорогих продуктов

Здоровое питание необязательно должно быть дорогим. Как оказалось, дешевые продукты могут заменить дорогие и принести еще больше пользы организму.
РБК-Украина сообщает о дорогих и дешевых продуктах, которые имеют общую пользу для организма.
Нутрициолог Юлия Шевчук рассказала, что дешевые и дорогие продукты имеют одинаковую пользу и только разную цену.
Например, филе лосося в среднем стоит 700-800 грн за кг. Тогда как цена на сельдь слабосоленую 212 грн за кг.
Лосось и сельдь богаты омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Эти микроэлементы содержат семена чиа и льна. Однако, первый продукт стоит 133 за 100 г, а другой - 16,90 за 100 г.
По словам эксперта, лен - настоящая украинская суперпища.
Общая польза:
Яичные желтки - недооцененный суперфуд, который содержит много пользы для организма и стоят 67 грн за 100 шт. Тогда как модным и дорогим продуктом является авокадо, цена которого достигает 62-70 грн за шт.
Эти два продукта - это полноценный источник белка, клетчатки, железа и магния. Средняя цена за килограмм гречки - 32,10 грн, тогда как киноа - 179 грн за 500 г.
Общая польза продуктов для организма:
Оба продукта содержат ненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, помогают снизить уровень "плохого" холестерина (LDL).
И орехи, и семена богаты витамином Е - мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения и поддерживающим здоровье кожи и иммунной системы.
Продукты имеют много общего, но разной является только цена. Средние розничные цены на грецкие орехи составляют примерно - 100-300 грн за кг.
В онлайн-магазинах цена на очищенные семена подсолнечника (упаковка 400 г) составляет около 56-71 грн.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Юлии Шевчук и сайт Минфин.