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Найкращий сніданок, який корисний для серця та знижує холестерин

Четвер 26 червня 2025 10:33
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Найкращий сніданок, який корисний для серця та знижує холестерин Названо сніданок, який знижує рівень холестерину (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок відіграє важливу роль у контролі рівня холестерину. Продукти, багаті на розчинну клітковину, рослинні білки та корисні жири, допомагають знижувати "поганий" холестерин і підтримувати здоров’я серця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.

Чому корисно їсти кіноа на сніданок

Улюблений сніданок, який дієтологи рекомендують людям з високим рівнем холестерину - це кіноа, адже це цільне зерно, яке можна приготувати за 15 хвилин.

Кіноа досить універсальне, оскільки його можна використовувати для приготування пікантного сніданку з яйцями, беконом або солодшої страви, як-от з корицею.

Загалом, це зерно відоме як повноцінний білок, оскільки воно містить усі дев'ять незамінних амінокислот, а також багате на складні вуглеводи, такі як клітковина, яка необхідна для контролю рівня холестерину.

Рецепт боулу з кіноа, яблуками та корицею

Інгредієнти (на 2 порції):

  • кіноа - 1/2 склянки (суха)
  • вода або рослинне молоко - 1 склянка
  • яблука - 1-2 шт.
  • мед або кленовий сироп - 1-2 ч.л
  • кориця - 1/2 ч.л
  • волоські горіхи або мигдаль - жменя (за бажанням)
  • родзинки або журавлина - 1-2 ст.л
  • насіння чіа або льону - 1 ч.л
  • щіпка солі

Промийте кіноа та відваріть у воді або молоці з дрібкою солі до готовності (приблизно 15 хвилин). Залиште на кілька хвилин під кришкою, щоб набрякло.

Наріжте яблука кубиками або скибочками. Можна тушкувати на сухій сковороді з краплею води, корицею та медом 3-5 хвилин - або додати сирими.

У мисці з’єднайте гарячу кіноа, яблука, корицю, родзинки, горіхи та інші добавки. Полийте медом або сиропом. Подавайте теплим або охолодженим, можна додати ложку йогурту або рослинного йогурту зверху.

Найкращий сніданок, який корисний для серця та знижує холестеринРецепт боулу з кіноа та корицею (фото:eatingwell.com)

Користь страви для організму

Збагачений рослинним білком

Білок є обов'язковим компонентом будь-якого здорового прийому їжі, особливо на сніданок. Цей рецепт пропонує 12 г білка на порцію з кіноа, мигдалевого масла та нарізаного мигдалю.

Заміна джерел тваринного білка на білки з горіхів, цільного зерна, насіння та бобових принаймні раз на тиждень може запобігти серцево-судинним захворюванням та передчасній смерті.

Багато клітковини

Харчові волокна корисні для всіх, оскільки вони допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ. Чоловікам слід споживати від 31 до 34 г клітковини щодня, а жінкам - від 25 до 28 г.

Корисні для серця жири

Відомо, що насичені жири підвищують ризик високого рівня холестерину. Рецепт сніданку з кіноа містить корисні для серця мононенасичені жири з мигдалю.

Мононенасичені жири корисні для здоров’я, оскільки вони знижують рівень холестерину, що допомагає запобігти ризику інсульту та серцевих захворювань.

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