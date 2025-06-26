Найкращий сніданок, який корисний для серця та знижує холестерин

Сніданок відіграє важливу роль у контролі рівня холестерину. Продукти, багаті на розчинну клітковину, рослинні білки та корисні жири, допомагають знижувати "поганий" холестерин і підтримувати здоров’я серця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Чому корисно їсти кіноа на сніданок

Улюблений сніданок, який дієтологи рекомендують людям з високим рівнем холестерину - це кіноа, адже це цільне зерно, яке можна приготувати за 15 хвилин.

Кіноа досить універсальне, оскільки його можна використовувати для приготування пікантного сніданку з яйцями, беконом або солодшої страви, як-от з корицею.

Загалом, це зерно відоме як повноцінний білок, оскільки воно містить усі дев'ять незамінних амінокислот, а також багате на складні вуглеводи, такі як клітковина, яка необхідна для контролю рівня холестерину.

Рецепт боулу з кіноа, яблуками та корицею

Інгредієнти (на 2 порції):

кіноа - 1/2 склянки (суха)

вода або рослинне молоко - 1 склянка

яблука - 1-2 шт.

мед або кленовий сироп - 1-2 ч.л

кориця - 1/2 ч.л

волоські горіхи або мигдаль - жменя (за бажанням)

родзинки або журавлина - 1-2 ст.л

насіння чіа або льону - 1 ч.л

щіпка солі

Промийте кіноа та відваріть у воді або молоці з дрібкою солі до готовності (приблизно 15 хвилин). Залиште на кілька хвилин під кришкою, щоб набрякло.

Наріжте яблука кубиками або скибочками. Можна тушкувати на сухій сковороді з краплею води, корицею та медом 3-5 хвилин - або додати сирими.

У мисці з’єднайте гарячу кіноа, яблука, корицю, родзинки, горіхи та інші добавки. Полийте медом або сиропом. Подавайте теплим або охолодженим, можна додати ложку йогурту або рослинного йогурту зверху.

Рецепт боулу з кіноа та корицею (фото:eatingwell.com)

Користь страви для організму

Збагачений рослинним білком

Білок є обов'язковим компонентом будь-якого здорового прийому їжі, особливо на сніданок. Цей рецепт пропонує 12 г білка на порцію з кіноа, мигдалевого масла та нарізаного мигдалю.

Заміна джерел тваринного білка на білки з горіхів, цільного зерна, насіння та бобових принаймні раз на тиждень може запобігти серцево-судинним захворюванням та передчасній смерті.

Багато клітковини

Харчові волокна корисні для всіх, оскільки вони допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ. Чоловікам слід споживати від 31 до 34 г клітковини щодня, а жінкам - від 25 до 28 г.

Корисні для серця жири

Відомо, що насичені жири підвищують ризик високого рівня холестерину. Рецепт сніданку з кіноа містить корисні для серця мононенасичені жири з мигдалю.