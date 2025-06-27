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Їжте корисно і без зайвих витрат: порівняння дешевих та дорогих продуктів

П'ятниця 27 червня 2025 14:03
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Їжте корисно і без зайвих витрат: порівняння дешевих та дорогих продуктів Названо дешеві продукти, які можуть замінити дорогі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здорове харчування не обов’язково має бути дорогим. Як виявилось, дешеві продукти можуть замінити дорогі та принести ще більше користі організму.

РБК-Україна повідомляє про дорогі та дешеві продукти, які мають спільну користь для організму.

Філе лосося та оселедець

Нутриціолог Юлія Шевчук розповіла, що дешеві ат дорогі продукти мають однакову користь і лише різну ціну.

Наприклад, філе лосося в середньому вартує 700-800 грн за кг. Тоді як ціна на оселедець слабосолоний 212 грн за кг.

Лосось і оселедець багаті на омега-3, які знижують ризик серцево-судинних захворювань.

  • білок: обидві риби є чудовим джерелом повноцінного білка
  • вітамін D: містять у значній кількості, що важливо для імунітету та кісток
  • вітамін B12: сприяє нормальній роботі мозку та нервової системи

Насіння чіа та льону

Ці мікроелементи містить насіння чіа та льону. Однак, перший продукт вартує 133 за 100 г, а інший - 16,90 за 100 г.

За словами експерта, льон - справжня українська суперїжа.

Спільна користь:

  • омега-3 жирні кислоти - обидва продукти багаті на ALA (альфа-ліноленову кислоту), корисну для серця
  • клітковина - підтримує здоров’я кишківника і рівень цукру в крові
  • антиоксиданти - захищають клітини від старіння та запалень
  • білок - хороший варіант для вегетаріанців
  • знижують рівень холестерину

Авокадо та яєчні жовтки

Яєчні жовтки - недооцінений суперфуд, який містить багато користі для організму та вартують 67 грн за 100 шт. Тоді як модним та дорогим продуктом є авокадо, ціна якого сягає 62-70 грн за шт.

Кіноа та гречка

Ці два продукти - це повноцінне джерело білка, клітковини, заліза та магнію. Середня ціна за кілограм гречки - 32,10 грн, тоді як кіноа - 179 грн за 500 г.

Спільна користь продуктів для організму:

  • багато клітковини - підтримують здоров’я кишківника
  • низький глікемічний індекс - не викликають різкого підйому цукру в крові
  • безглютенові - підходять людям із чутливістю до глютену
  • джерело рослинного білка - добре для вегетаріанців

Волоські горіхи та насіння соняшника

Обидва продукти містять ненасичені жири, які підтримують здоров’я серця та судин, допомагають знизити рівень "поганого" холестерину (LDL).

І горіхи, і насіння багаті на вітамін Е - потужний антиоксидант, що захищає клітини від ушкодження і підтримує здоров’я шкіри та імунної системи.

Продукти мають багато спільного, але різною є тільки ціна. Середні роздрібні ціни на волоські горіхи складають приблизно - 100-300 грн за кг.

В онлайн-магазинах ціна на очищене насіння соняшника (упаковка 400 г) становить близько 56-71 грн.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Юлії Шевчук та сайт Мінфін.

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