Ешьте полезно и без лишних затрат: сравнение дешевых и дорогих продуктов
Здоровое питание необязательно должно быть дорогим. Как оказалось, дешевые продукты могут заменить дорогие и принести еще больше пользы организму.
РБК-Украина сообщает о дорогих и дешевых продуктах, которые имеют общую пользу для организма.
Филе лосося и сельдь
Нутрициолог Юлия Шевчук рассказала, что дешевые и дорогие продукты имеют одинаковую пользу и только разную цену.
Например, филе лосося в среднем стоит 700-800 грн за кг. Тогда как цена на сельдь слабосоленую 212 грн за кг.
Лосось и сельдь богаты омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- белок: обе рыбы являются отличным источником полноценного белка
- витамин D: содержат в значительном количестве, что важно для иммунитета и костей
- витамин B12: способствует нормальной работе мозга и нервной системы
Семена чиа и льна
Эти микроэлементы содержат семена чиа и льна. Однако, первый продукт стоит 133 за 100 г, а другой - 16,90 за 100 г.
По словам эксперта, лен - настоящая украинская суперпища.
Общая польза:
- омега-3 жирные кислоты - оба продукта богаты ALA (альфа-линоленовой кислотой), полезной для сердца
- клетчатка - поддерживает здоровье кишечника и уровень сахара в крови
- антиоксиданты - защищают клетки от старения и воспалений
- белок - хороший вариант для вегетарианцев
- снижают уровень холестерина
Авокадо и яичные желтки
Яичные желтки - недооцененный суперфуд, который содержит много пользы для организма и стоят 67 грн за 100 шт. Тогда как модным и дорогим продуктом является авокадо, цена которого достигает 62-70 грн за шт.
Киноа и гречка
Эти два продукта - это полноценный источник белка, клетчатки, железа и магния. Средняя цена за килограмм гречки - 32,10 грн, тогда как киноа - 179 грн за 500 г.
Общая польза продуктов для организма:
- много клетчатки - поддерживают здоровье кишечника
- низкий гликемический индекс - не вызывают резкого подъема сахара в крови
- безглютеновые - подходят людям с чувствительностью к глютену
- источник растительного белка - хорошо для вегетарианцев
Грецкие орехи и семена подсолнечника
Оба продукта содержат ненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, помогают снизить уровень "плохого" холестерина (LDL).
И орехи, и семена богаты витамином Е - мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения и поддерживающим здоровье кожи и иммунной системы.
Продукты имеют много общего, но разной является только цена. Средние розничные цены на грецкие орехи составляют примерно - 100-300 грн за кг.
В онлайн-магазинах цена на очищенные семена подсолнечника (упаковка 400 г) составляет около 56-71 грн.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Юлии Шевчук и сайт Минфин.