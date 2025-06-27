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Ешьте полезно и без лишних затрат: сравнение дешевых и дорогих продуктов

Пятница 27 июня 2025 14:03
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Ешьте полезно и без лишних затрат: сравнение дешевых и дорогих продуктов Названы дешевые продукты, которые могут заменить дорогие (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровое питание необязательно должно быть дорогим. Как оказалось, дешевые продукты могут заменить дорогие и принести еще больше пользы организму.

РБК-Украина сообщает о дорогих и дешевых продуктах, которые имеют общую пользу для организма.

Филе лосося и сельдь

Нутрициолог Юлия Шевчук рассказала, что дешевые и дорогие продукты имеют одинаковую пользу и только разную цену.

Например, филе лосося в среднем стоит 700-800 грн за кг. Тогда как цена на сельдь слабосоленую 212 грн за кг.

Лосось и сельдь богаты омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • белок: обе рыбы являются отличным источником полноценного белка
  • витамин D: содержат в значительном количестве, что важно для иммунитета и костей
  • витамин B12: способствует нормальной работе мозга и нервной системы

Семена чиа и льна

Эти микроэлементы содержат семена чиа и льна. Однако, первый продукт стоит 133 за 100 г, а другой - 16,90 за 100 г.

По словам эксперта, лен - настоящая украинская суперпища.

Общая польза:

  • омега-3 жирные кислоты - оба продукта богаты ALA (альфа-линоленовой кислотой), полезной для сердца
  • клетчатка - поддерживает здоровье кишечника и уровень сахара в крови
  • антиоксиданты - защищают клетки от старения и воспалений
  • белок - хороший вариант для вегетарианцев
  • снижают уровень холестерина

Авокадо и яичные желтки

Яичные желтки - недооцененный суперфуд, который содержит много пользы для организма и стоят 67 грн за 100 шт. Тогда как модным и дорогим продуктом является авокадо, цена которого достигает 62-70 грн за шт.

Киноа и гречка

Эти два продукта - это полноценный источник белка, клетчатки, железа и магния. Средняя цена за килограмм гречки - 32,10 грн, тогда как киноа - 179 грн за 500 г.

Общая польза продуктов для организма:

  • много клетчатки - поддерживают здоровье кишечника
  • низкий гликемический индекс - не вызывают резкого подъема сахара в крови
  • безглютеновые - подходят людям с чувствительностью к глютену
  • источник растительного белка - хорошо для вегетарианцев

Грецкие орехи и семена подсолнечника

Оба продукта содержат ненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, помогают снизить уровень "плохого" холестерина (LDL).

И орехи, и семена богаты витамином Е - мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения и поддерживающим здоровье кожи и иммунной системы.

Продукты имеют много общего, но разной является только цена. Средние розничные цены на грецкие орехи составляют примерно - 100-300 грн за кг.

В онлайн-магазинах цена на очищенные семена подсолнечника (упаковка 400 г) составляет около 56-71 грн.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Юлии Шевчук и сайт Минфин.

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