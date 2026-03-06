Їжі у Дубаї лише на 10 днів: війна на Близькому Сході загрожує дефіцитом продуктів

Штефан Пауль, гендиректор міжнародної логістичної компанії Kuehne + Nagel, близько 18% світових потужностей вантажних авіаперевезень наразі недоступні через обмеження повітряного простору в районі Перської затоки.

Серед товарів, які транспортують повітрям, - фармацевтичні препарати з контрольованим температурним режимом, а також свіжі фрукти та продукти, що швидко псуються.

Внаслідок цього у регіоні існує ризик для продовольчої безпеки, оскільки країни Перської затоки значною мірою залежать від імпорту їжі.

За словами Пауля, запасів свіжих продуктів у Дубаї лишилося приблизно на десять днів.

"Оскільки більшість продуктів імпортується, запаси, особливо свіжих товарів, можуть швидко вичерпатися", - зауважив він.

Пошук альтернативних маршрутів

Зараз логісти займаються пошуком альтернативних маршрутів - наприклад, доставку товарів літаком до Саудівської Аравії й подальше перевезення вантажівками. Проте масштаби морських перевезень роблять таку схему складною.

"Одне контейнерне судно може перевозити до 20 тисяч контейнерів. Неможливо просто замінити це такою кількістю вантажівок", - пояснив Пауль.

Зростання тарифів на логістику

Порушення логістики призвело до зростання транспортних тарифів. Згідно з даними Bloomberg, вартість перевезення вантажів із Південно-Східної Азії до Європи підвищилась більш ніж на 6% - до 3,82 долара за кілограм.

Тарифи на перевезення з Близького Сходу до ЄС зросли на 8% - до 1,62 долара за кілограм, а доставка з Китаю до США подорожчала на 15% - до 6,90 доларів за кілограм.

Через закриття частини повітряного простору навколо Перської затоки авіакомпанії Qatar Airways, Emirates і Etihad обмежили вантажні перевезення.

Крім того, близько 100 контейнеровозів застрягли в районі Перської затоки, а деякі частини Близького Сходу відрізані від імпорту продовольства. Судна уникають проходження через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для транспортування зерна та інших продуктів.