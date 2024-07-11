Їздив відпочивати до Іспанії замість служби. Ексвоєнком Борисов постане перед судом

ДБР завершило досудове розслідування щодо ексвоєнкома, який без поважних причин ухилявся від служби та своїх обов'язків. Обвинувальний акт направлено до суду.

Іспанія замість служби

Ексвоєнком покидав територію України у 2022-2023 роках під виглядом особи, які нібито постраждала внаслідок російської агресії. За допомогою знайомого лікаря він оформив собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті. Натомість він їздив на дорогі курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

"Під час розслідування також було встановлено факт використання ексвоєнкомом підробленого документа, як підставу для нез’явлення вчасно на військову службу", - додає ДБР.

Борисова звинувачують у:

у ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України - використання завідомо підробленого документа;

ч. 5 ст. 407 - нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Справа Борисова

На початку травня 2023 Борисова було викрито за підозрою у торгівлі так званими "білими квитками", які звільняють від мобілізації. Зокрема журналісти з'ясували, що його дружина під час повномасштабної війни купила елітний автомобіль. Також його родина придбала нерухомість в Іспанії.

Пізніше Борисова було звільнено з посади за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Нещодавно ексвоєнкома повторно затримали після того, як він виходив із СІЗО. Тоді ж за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень.