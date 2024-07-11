Ездил отдыхать в Испанию вместо службы. Экс-военком Борисов предстанет перед судом

ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-военкома, который без уважительных причин уклонялся от службы и своих обязанностей. Обвинительный акт направлен в суд.

Испания вместо службы

Экс-военком покидал территорию Украины в 2022-2023 годах под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. С помощью знакомого врача он оформил себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте. Вместо этого он ездил на дорогие курорты Сейшельских островов и Испании.

"В ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа, как основание для неявки вовремя на военную службу", - добавляет ГБР.

Борисова обвиняют в:

в ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа;

ч. 5 ст. 407 - неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Дело Борисова

В начале мая 2023 года Борисов был разоблачен по подозрению в торговле так называемыми "белыми билетами", освобождающими от мобилизации. В частности, журналисты выяснили, что его жена во время полномасштабной войны купила элитный автомобиль. Также его семья приобрела недвижимость в Испании.

Позже Борисов был уволен с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего.

Недавно экс-военком был повторно задержан после того, как он выходил из СИЗО. Тогда же за него был внесен залог в сумме 12 млн. гривен.