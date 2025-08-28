Їсте сир щодня? Ось як він впливає на організм

Сир - один із найулюбленіших продуктів у світі. Він поживний, смачний і універсальний. Але що станеться з організмом, якщо вживати його щодня?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Великий вміст білка

Сир є гарним джерелом повноцінного білка казеїну, який містить усі амінокислоти, необхідні організму, але не здатний його виробляти.

За даними Міжнародного консорціуму з геноміки молока (IMGC), с ир може допомогти досягти вашої щоденної мети щодо білка. Кількість білка в різних сирах різна, але порція у 28 г містить:

пармезан - 10 г

швейцарський - 7,7 г

чеддер - 6,5 г

моцарела - 6,3 г

Сприяє здоров'ю кісток

На сайті Національного інституту охорони здоров'я йдеться, що більшості дорослих варто щодня отримувати 1000 мг кальцію - мінералу, необхідного для міцних кісток.

Як і інші молочні продукти, сир може бути гарним джерелом кальцію. Твердий сир, як правило, містить більше кальцію, ніж м’який. Вміст різниться в різних видах:

пармезан - 260 мг

чеддер - 200 мг

швейцарський - 252 мг

Сприяє здоров'ю кишечника

Дослідження, опубліковані у журналі Nutrients, показало, що деякі види сиру можуть допомогти покращити кишковий мікробіом, оскільки вони містять пробіотики - корисні бактерії, необхідні для травлення.

Витримані сири, які не пройшли пастеризацію (обробку теплом для знищення мікробів), як правило, містять більше пробіотиків і включають:

швейцарський

гауда

чеддер

Може сприяти ризику високого кров'яного тиску

В журналі Nutrients йдеться, що сир може бути не найкращим вибором, якщо ви стежите за своїм кров'яним тиском, оскільки він може містити багато солі (натрію).

Вміст натрію в сирах різниться, тому перед вибором перевірте склад.

Найменше солі містять:

швейцарський

моцарела

рікота

козячий сир

Може призвести до збільшення ваги

На сайті PenState Extension йдеться, що поряд з вітамінами, мінералами та білком, сир може містити значну кількість калорій. Твердіші сири часто мають більше калорій, ніж м’які.

Якщо ви їсте сир щодня та стежите за своєю вагою, майте на увазі, що у 28 г сиру може бути понад 110 калорій.

Як обрати корисний сир

Сир може бути частиною здорового щоденного раціону, якщо дотримуватись таких порад: