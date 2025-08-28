Едите сыр каждый день? Вот как он влияет на организм

Сыр - один из самых любимых продуктов в мире. Он питательный, вкусный и универсальный. Но что произойдет с организмом, если употреблять его ежедневно?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health .

Большое содержание белка

Сыр является хорошим источником полноценного белка казеина, который содержит все аминокислоты, необходимые организму, но не способен его производить.

По данным Международного консорциума по геномике молока (IMGC), сыр может помочь достичь вашей ежедневной цели по белку. Количество белка в разных сырах разное, но порция в 28 г содержит:

пармезан - 10 г

швейцарский - 7,7 г

чеддер - 6,5 г

моцарелла - 6,3 г

Способствует здоровью костей

На сайте Национального института здравоохранения говорится, что большинству взрослых стоит ежедневно получать 1000 мг кальция - минерала, необходимого для крепких костей.

Как и другие молочные продукты, сыр может быть хорошим источником кальция. Твердый сыр, как правило, содержит больше кальция, чем мягкий. Содержание различается в разных видах:

пармезан - 260 мг

чеддер - 200 мг

швейцарский - 252 мг

Способствует здоровью кишечника

Исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что некоторые виды сыра могут помочь улучшить кишечный микробиом, поскольку они содержат пробиотики - полезные бактерии, необходимые для пищеварения.

Выдержанные сыры, которые не прошли пастеризацию (обработку теплом для уничтожения микробов), как правило, содержат больше пробиотиков и включают:

швейцарский

гауда

чеддер

Может способствовать риску высокого кровяного давления

В журнале Nutrients говорится, что сыр может быть не лучшим выбором, если вы следите за своим кровяным давлением, поскольку он может содержать много соли (натрия).

Содержание натрия в сырах различается, поэтому перед выбором проверьте состав.

Меньше всего соли содержат:

швейцарский

моцарелла

рикотта

козий сыр

Может привести к увеличению веса

На сайте PenState Extension говорится, что вместе с витаминами, минералами и белком, сыр может содержать значительное количество калорий. Более твердые сыры часто имеют больше калорий, чем мягкие.

Если вы едите сыр ежедневно и следите за своим весом, имейте в виду, что в 28 г сыра может бить более 110 калорий.

Как выбрать полезный сыр

Сыр может быть частью здорового ежедневного рациона, если придерживаться таких советов: