"Їхали з України". У Росії пенсіонер врізався в автобус з військовими, є постраждалі

У Воронезькій області легковик влетів в автобус, в якому їхали російські військові. Вони поверталися з війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram .

За інформацією Telegram-каналу, автобус віз 32 військових, це були контрактники та мобілізовані. Вони прямували з України до Уфи.

Під час поїздки в автобус влетіла "Волга", після чого він впав у кювет. 69-річний водій легковика загинув на місці.

Як уточнює ASTRA, травми отримали дев'ять військовослужбовців, їх госпіталізували.