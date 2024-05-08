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"Їхали з України". У Росії пенсіонер врізався в автобус з військовими, є постраждалі

Середа 08 травня 2024 19:05
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"Їхали з України". У Росії пенсіонер врізався в автобус з військовими, є постраждалі Фото: у Росії сталася ДТП із російськими військовими (t.me/astrapress)
Автор: Іван Носальський

У Воронезькій області легковик влетів в автобус, в якому їхали російські військові. Вони поверталися з війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, автобус віз 32 військових, це були контрактники та мобілізовані. Вони прямували з України до Уфи.

Під час поїздки в автобус влетіла "Волга", після чого він впав у кювет. 69-річний водій легковика загинув на місці.

Як уточнює ASTRA, травми отримали дев'ять військовослужбовців, їх госпіталізували.

ДТП із російськими військовими

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Архангельській області контрактник, який сидів за кермом "КамАЗу", переїхав натовп строковиків.

Внаслідок інциденту двоє солдатів РФ загинули, ще 11 - отримали поранення.

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ДТП Війська РФ Воронежская область Війна в Україні
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