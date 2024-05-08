"Ехали из Украины". В России пенсионер врезался в автобус с военными, есть пострадавшие

В Воронежской области легковушка влетела в автобус, в котором ехали российские военные. Они возвращались с войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram .

По информации Telegram-канала, автобус вез 32 военных, это были контрактники и мобилизованные. Они направлялись из Украины в Уфу.

Во время поездки в автобус влетела "Волга", после чего он упал в кювет. 69-летний водитель легковушки погиб на месте.

Как уточняет ASTRA, травмы получили девять военнослужащих, их госпитализировали.