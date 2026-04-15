Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Їх добряче побили": Трамп анонсував можливу угоду з Іраном вже цього місяця

12:55 15.04.2026 Ср
2 хв
Поки Іран "б'ють", США готують угоду
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Читайте також: Трамп заявив про завершення війни проти Ірану, - Fox News

"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, - ред.) добряче побили. Це цілком можливо", - наголосив американський президент.

Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами - він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем’єр-міністр Кір Стармер".

Журналісти також запитали президента США про стан "особливих відносин" з Британією, які, за словами самого Трампа, "були кращими".

"Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає", - зазначив він.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги - відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.

Після цього Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.

Зазначимо, США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.

РБК-Україна раніше писало, що Іран висунув вимоги про виплату компенсацій на адресу п'яти арабських країн, підозрюючи їх у причетності до військової операції США та Ізраїлю, і звинуватив їх у сприянні "агресії" і порушенні норм міжнародного права.

