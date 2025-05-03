"Їдете в Росію - не питайте нас": Зеленський висловився про безпеку під час параду у Москві

За його словами, позиція України дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня у Росію.

"Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати", - сказав він.

За словми президента, Росія може робити зі свого боку різні кроки - і підпали, і підриви, а потім звинувачувати Україну.

"Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки, - ред.) відвідувати Росію. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії.