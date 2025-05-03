"Едете в Россию - не спрашивайте нас": Зеленский высказался о безопасности во время парада в Москве

Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая. Киев не рекомендует лидерам других стран ехать в Москву.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
По его словам, позиция Украины очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая в Россию.
"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", - сказал он.
По словми президента, Россия может делать со своей стороны разные шаги - и поджоги, и подрывы, а потом обвинять Украину.
"Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности, - ред.) посещать Россию. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России.
Глава Кремля Владимир Путин пригласил лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также страны ЕС Словакии и Сербии посетить 9 мая парад в Москве.
В частности, как писало Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование 9 мая. И президент Сербии Александар Вучич не отказался от намерения поехать в Москву 9 мая. Хотя, по данным СМИ, Сербию могут не принять в Евросоюз, если Вучич поедет на парад к Путину.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от участия.
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