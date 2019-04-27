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В Йемене произошел взрыв в магазине, есть погибшие

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 21:50
В Йемене произошел взрыв в магазине, есть погибшие
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Жетвами взрыва в продуктовом магазине стали 8 человек

В провинции Эль-Байда на юге Йемена произошел взрыв в продуктовом магазине, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Якла, который находится под контролем правительственных войск. В результате взрыва погибло 4 членов одной семьи, а также 4 соседа.

Один из чиновников рассказал, что взрыв был вызван взрывным устройством, однако местные СМИ заявляют, что скорее всего взрыв был осуществлен смертником-террористом исламистской группы "Исламское государство", целю которого должны были стать члены Аль-Кадиы, которые в это время находились в магазине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Йемене в результате атаки аравийской коалиции погибли более 10 человек. Представитель министерства здравоохранения Йемена сообщил, что жертвами удара боевых самолетов аравийской коалиции по одному из пригородов Саны стали по меньшей мере 13 человек. Еще почти 100 человек получили ранения.

Напомним, что в южной провинции Йемена в городе Эд-Дали произошли столкновения правительственных войск и повстанцев. В результате конфликта погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев.

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