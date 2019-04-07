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В Йемене в результате атаки аравийской коалиции погибли более 10 человек

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 22:30
В Йемене в результате атаки аравийской коалиции погибли более 10 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Почти сотня людей получили ранения

В результате удара авиации аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, на один из пригородов Саны (Йемен) погибли более 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Saba.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения Йемена, жертвами удара боевых самолетов аравийской коалиции по одному из пригородов Саны стали по меньшей мере 13 человек. Еще почти 100 человек получили ранения.

"По информации, которой я располагаю, в результате нападения 13 человек были убиты и 92 получили ранения", - заявил он.

По данным чиновника, среди пострадавших в результате удара - преимущественно женщины и ученики местной средней школы, которая размещалась в районе взрыва снарядов.

Отмечается, что самолеты коалиции нанесли удар по металоремонтному заводу, который размещался в жилом квартале города. Десяткам соседних зданий были нанесены значительные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в южной провинции Йемена в городе Эд-Дали произошли столкновения правительственных войск и повстанцев. В результате конфликта погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев.

Кроме того, в Йемене 17 января повстанцы-хуситы обстреляли конвой специального посланника ООН Патрика Кеммерта. Конвой попал под огонь в портовом городе Ходейда. Сообщается, что повстанцы обстреляли наблюдателей ООН, когда те осматривали одно из разрушенных зданий. Представители ООН не пострадали.

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