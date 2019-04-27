У Ємені стався вибух у магазині, є загиблі

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Жетвами вибуху в продуктовому магазині стали 8 осіб

В провінції Ель-Байда на півдні Ємену стався вибух у продуктовому магазині, в результаті якого загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Якла, який знаходиться під контролем урядових військ. В результаті вибуху загинуло 4 членів однієї сім'ї, а також 4 сусіда.

Один з чиновників розповів, що вибух був викликаний вибуховим пристроєм, проте місцеві ЗМІ заявляють, що, найімовірніше, вибух був здійснений смертником-терористом ісламістської групи "Ісламська держава", метою якого повинні були стати члени Аль-Кадиы, які в цей час перебували в магазині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ємені в результаті атаки аравійської коаліції загинули понад 10 осіб. Представник міністерства охорони здоров'я Ємену повідомив, що жертвами удару бойових літаків аравійської коаліції по одному з передмість Сани стали щонайменше 13 осіб. Ще майже 100 людей отримали поранення.

Нагадаємо, що в південній провінції Ємену в місті Ед-Дали сталися сутички урядових військ і повстанців. В результаті конфлікту загинули 13 солдатів урядових військ і десятки повстанців.