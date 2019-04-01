В результате столкновений в Йемене погибли десятки людей

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В результате столкновений погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев

В южной провинции Йемена в городе Эд-Дали произошли столкновения правительственных войск и повстанцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Xinhuanet.

В результате столкновений погибли 13 солдат правительственных войск и десятки повстанцев. Боевые действия разгорелись после того, как три дня назад повстанцы захватили контроль над несколькими объектами на севере города Эд-Дали. Тогда правительственные войска отвоевали захватченые объекты у понесших тяжелые потери повстанцев.

Напомним, в Йемене в четверг, 17 января, повстанцы-хуситы обстреляли конвой специального посланника ООН Патрика Кеммерта.

По данным саудовского вещателя Al-Arabi, конвой попал под огонь в портовом городе Ходейда. Сообщается, что повстанцы-хуситы обстреляли наблюдателей ООН, когда те осматривали одно из разрушенных зданий. Представители ООН не пострадали.

Отметим, йеменские повстанцы-хуситы в ночь на субботу, 29 декабря, начали вывод своих войск из порта Ходейды в рамках соглашения о перемирии, заключенного под эгидой ООН.