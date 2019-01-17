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В Йемене обстреляли наблюдателей ООН

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 18:37
В Йемене обстреляли наблюдателей ООН
Иллюстративное фото (lowyinstitute.org)

В городе Ходейда под обстрел попал конвой Организации Объединенных Наций

В Йемене в четверг, 17 января, повстанцы-хуситы обстреляли конвой специального посланника ООН Патрика Кеммерта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным саудовского вещателя Al-Arabi, конвой попал под огонь в портовом городе Ходейда.

Сообщается, что повстанцы-хуситы обстреляли наблюдателей ООН, когда те осматривали одно из разрушенных зданий. Представители ООН не пострадали.

Напомним, второй тур переговоров по Йемену пройдет в Иордании. В частности, Амман одобрил обращение спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Грифитса о проведении переговоров между йеменским правительством и движением "Ансаруллах".

Йеменские повстанцы-хуситы в ночь на субботу, 29 декабря, начали вывод своих войск из порта Ходейды в рамках соглашения о перемирии, заключенного под эгидой ООН. До этого 13 декабря представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда. 

Ранее сообщалось, что на переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились возобновить работу столичного аэропорта.

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