Стороны конфликта в Йемене договорились о перемирии в Ходейде, - генсек ООН

Перемирие в стратегически важном портовом городе предусматривает развертывание нейтральных сил и создание гуманитарных коридоров
Представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Как сообщается, таким стал результат переговоров по урегулированию конфликта в Йемене, которые продолжались с 6 декабря во дворце Йоханнесберг под Стокгольмом (Швеция).
По словам Гутерриша, перемирие в стратегически важном портовом городе предусматривает развертывание нейтральных сил и создание гуманитарных коридоров.
Ранее сообщалось, что на переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились возобновить работу столичного аэропорта.
Напомним, специальный посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщал, что во время мирных переговоров в Швеции стороны военного конфликта в Йемене не смогли достичь взаимопонимания из основных вопросов.
РБК-Украина писало, что мирные переговоры по Йемену начались в Швеции. Специальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопутствовал 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.