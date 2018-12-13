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Стороны конфликта в Йемене договорились о перемирии в Ходейде, - генсек ООН

Новости » Политика    13.12.2018 - 20:15
Стороны конфликта в Йемене договорились о перемирии в Ходейде, - генсек ООН
Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com us-mission)

Перемирие в стратегически важном портовом городе предусматривает развертывание нейтральных сил и создание гуманитарных коридоров

Представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, таким стал результат переговоров по урегулированию конфликта в Йемене, которые продолжались с 6 декабря во дворце Йоханнесберг под Стокгольмом (Швеция).

По словам Гутерриша, перемирие в стратегически важном портовом городе предусматривает развертывание нейтральных сил и создание гуманитарных коридоров.

Ранее сообщалось, что на переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились возобновить работу столичного аэропорта.

Напомним, специальный посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщал, что во время мирных переговоров в Швеции стороны военного конфликта в Йемене не смогли достичь взаимопонимания из основных вопросов.

РБК-Украина писало, что мирные переговоры по Йемену начались в ШвецииСпециальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопутствовал 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.

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