У Ємені обстріляли спостерігачів ООН

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В місті Ходейда під обстріл потрапив конвой Організації Об'єднаних Націй

В Ємені у четвер, 17 січня, повстанці-хусити обстріляли конвой спеціального посланника ООН Патріка Кеммерта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними саудівського мовника Al-Arabi, конвой потрапив під вогонь в портовому місті Ходейда.

Повідомляється, що повстанці-хусити обстріляли спостерігачів ООН, коли ті оглядали одне із зруйнованих будівель. Представники ООН не постраждали.

Нагадаємо, другий тур переговорів з Ємену пройде в Йорданії. Зокрема, Амман схвалив звернення спецпредставника ООН по Ємену Мартіна Грифітса про проведення переговорів між єменським урядом і рухом "Ансаруллах".

Єменські повстанці-хусити в ніч на суботу, 29 грудня, почали виведення своїх військ з порту Ходейды в рамках угоди про перемир'я, укладеної під егідою ООН. До цього 13 грудня представники повстанців-хуситів і уряду Ємену домовилися про перемир'я в портовому місті Ходейда.

Раніше повідомлялося, що на переговорах, які проходять у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовилися відновити роботу столичного аеропорту.