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Переговоры по Йемену продолжатся в Иордании

Новости » Политика    15.01.2019 - 22:16
Переговоры по Йемену продолжатся в Иордании
Фото: последствия обстрела Йемена (twitter.com/SenWarren)

Иордания заинтересована в разрешении йеменского кризиса

Второй тур переговоров по Йемену пройдет в Иордании. Об этом заявил представитель МИД хашимитского королевства Суфьян аль-Кудат, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Анадолу.

Он отметил, что Иордания заинтересована в разрешении йеменского кризиса.

"Амман одобрил обращение спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Грифитса о проведении переговоров между йеменским правительством и движением "Ансаруллах" (хуситы)", - сообщил он.

Напомним, йеменские повстанцы-хуситы в ночь на субботу, 29 декабря, начали вывод своих войск из порта Ходейды в рамках соглашения о перемирии, заключенного под эгидой ООН.

До этого 13 декабря представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда. 

Ранее сообщалось, что на переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились возобновить работу столичного аэропорта.

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