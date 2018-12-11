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Стороны конфликта в Йемене на мирных переговорах не смогли достичь согласия

Новости » Политика    11.12.2018 - 02:16
Стороны конфликта в Йемене на мирных переговорах не смогли достичь согласия
Фото: Мартин Гриффитс (osesgy.unmissions.org)

Переговоры будут продолжен в следующем году в формате постоянных консультаций

Специальный посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщил, что во время мирных переговоров в Швеции стороны военного конфликта в Йемене не смогли достичь понимания по основным вопросам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гриффитс рассказал, что правительство Йемена и проиранские хуситские повстанцы так и не смогли найти согласия в вопросах, которые касаются прекращению огня в главном порту страны Худейди и в возобновлении работы аэропорта столицы страны - Саны.

Глава правительственной делегации Халид аль-Ямани заявил, что портовой город Худейди может быть только под контролем полиции и сил Министерства внутренних дел.

"Концепция миротворчества или иного постоянного присутствия ООН основано на положении, что этот город становиться нейтральным. Мы никогда этого примем", - заявив аль-Ямани.

Также Гриффитс заявил, что после завершения этапа мирных переговоров в Швеции 13 декабря 2018, они будут возобновлены со следующего года в формате постоянных консультаций.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что мирные переговоры по Йемену начнутся в ШвецииСпециальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопроводил 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.

В ООН подтвердили старт переговоров по мирному урегулированию в Йемене 6 декабря Йеменские повстанцы-хуситы вылетели в Швецию на мирные переговоры
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