Стороны конфликта в Йемене на мирных переговорах не смогли достичь согласия

Фото: Мартин Гриффитс (osesgy.unmissions.org)

Переговоры будут продолжен в следующем году в формате постоянных консультаций

Специальный посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщил, что во время мирных переговоров в Швеции стороны военного конфликта в Йемене не смогли достичь понимания по основным вопросам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гриффитс рассказал, что правительство Йемена и проиранские хуситские повстанцы так и не смогли найти согласия в вопросах, которые касаются прекращению огня в главном порту страны Худейди и в возобновлении работы аэропорта столицы страны - Саны.

Глава правительственной делегации Халид аль-Ямани заявил, что портовой город Худейди может быть только под контролем полиции и сил Министерства внутренних дел.

"Концепция миротворчества или иного постоянного присутствия ООН основано на положении, что этот город становиться нейтральным. Мы никогда этого примем", - заявив аль-Ямани.

Также Гриффитс заявил, что после завершения этапа мирных переговоров в Швеции 13 декабря 2018, они будут возобновлены со следующего года в формате постоянных консультаций.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что мирные переговоры по Йемену начнутся в Швеции. Специальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопроводил 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.