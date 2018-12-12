Стороны конфликта в Йемене на переговорах договорились возобновить работу аэропорта Сана

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Стороны еще должны согласовать, будут ли эти проверки осуществляться в аэропорту Аден или после приземления в Сане

На переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились возобновить работу столичного аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщает издание, стороны договорились, что международные авиарейсы будут приземляться на контролируемом правительственными войсками аэропорту для проверок, прежде чем получить доступ в Сана. Стороны еще должны согласовать, будут ли эти проверки осуществляться в аэропорту Аден или после приземления в Сане.

"Воюющие стороны конфликта в Йемене в среду договорились об открытии аэропорта "Сана" в столице страны, на фоне призывов западных государств к введению мер по построению доверия к завершению первого раунда мирных переговоров под патронажем ООН за два года", - говорится в сообщении.

Ранее специальный посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс сообщил, что во время мирных переговоров в Швеции стороны военного конфликта в Йемене не смогли достичь взаимопонимания из основных вопросов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что мирные переговоры по Йемену начнутся в Швеции. Специальный посланник ООН Мартин Гриффитс сопутствовал 50 раненых бойцов-хуситов, которых эвакуируют на лечение в Оман после получения разрешения от саудитов.