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В Йемене обстреляли Минздрав. Массивный огонь привел к мощному взрыву

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Йемен, Среда 26 января 2022 04:40
В Йемене обстреляли Минздрав. Массивный огонь привел к мощному взрыву Фото: в Йемене обстреляли Минздрав (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В столице Йемена Сане продолжаются бомбардировки. Местные СМИ пишут, что был нанесен удар по Минздраву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ateobreaking.

Массивный огонь привел к мощнейшему взрыву.

Повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран и контролирующие большую часть Йемена, ранее обвиняли в ударах Арабскую коалицию под руководством Саудовской Аравии.

Повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.

Недавно силы коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по аэропорту в столице Йемена Сане. Повстанцы удерживают аэропорт в течение нескольких лет.

Ранее мы писали, что США призывают к деэскалации в Йемене.

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