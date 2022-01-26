В Йемене обстреляли Минздрав. Массивный огонь привел к мощному взрыву
Фото: в Йемене обстреляли Минздрав (Getty Images)
В столице Йемена Сане продолжаются бомбардировки. Местные СМИ пишут, что был нанесен удар по Минздраву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ateobreaking.
Массивный огонь привел к мощнейшему взрыву.
Повстанцы-хуситы, поддерживающие Иран и контролирующие большую часть Йемена, ранее обвиняли в ударах Арабскую коалицию под руководством Саудовской Аравии.
Повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают йеменское правительство в гражданской войне с хуситами.
Недавно силы коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по аэропорту в столице Йемена Сане. Повстанцы удерживают аэропорт в течение нескольких лет.
Ранее мы писали, что США призывают к деэскалации в Йемене.