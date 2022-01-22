ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США призывают к деэскалации в Йемене

Новина українською →
США, Суббота 22 января 2022 05:53
США призывают к деэскалации в Йемене Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США призывают к деэскалации и смягчению ущерба гражданскому населению в Йемене, где за последние дни погибло более 100 человек. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Блинкен выразил беспокойство по поводу авиаудара по тюрьме в Йемене, в результате чего погибло не менее 70 человек.

"Этот авиаудар был нанесен всего через несколько дней после преднамеренного нападения хуситов на мирных жителей в Абу-Даби, в результате которого также погибло несколько человек", - говорится в заявлении.

Госсекретарь США отмечает, что эскалация боевых действий лишь усугубляет тяжелый гуманитарный кризис и страдания йеменского народа.

"Вот почему Соединенные Штаты призывают все стороны конфликта к деэскалации, соблюдению своих обязательств по международному гуманитарному праву и всестороннему участию во всеобъемлющем мирном процессе под руководством ООН", - отметил Блинкен.

Он добавил, что стороны должны найти мирное дипломатическое решение для прекращения конфликта и продвигать прочное решение, которое улучшит жизнь йеменцев и позволит им коллективно определять свое будущее.

Напомним, что в Йемене обострилась ситуация. Арабская коалиция объявила о начале авиаударов по столице Сана.

Также сообщалось, что арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Сане. В результате погибли десятки человек, и порядка 200 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен
NEWS
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше