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Международная коалиция нанесла авиаудар по аэропорту в Йемене

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Йемен, Вторник 21 декабря 2021 02:41
Международная коалиция нанесла авиаудар по аэропорту в Йемене Фото: международная коалиция нанесла авиаудар по аэропорту в Йемене (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Cили коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по аэропорту в столице Йемена Сане. Повстанцы удерживают аэропорт в течение нескольких лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Аэропорт являлся центром гуманитарных операций ООН. Коалиция призвала гуманитарных работников ООН покинуть этот район до того, как будут нанесены удары.

Коалиция заявила, что объекты аэропорта использовались для трансграничных атак.

Подробности об ущербе, нанесенном ударом, или о том, какие конкретные цели были поражены, не раскрываются. Сообщается, что удары поразили шесть целей, в том числе районы, используемые для атак с помощью дронов, обучения персонала, размещения инструкторов и стажеров и хранения дронов.

По словам официального представителя коалиции генерала Турки аль-Малки, уничтожение целей не повлияет на операционную способность аэропорта и управление воздушным пространством, воздушным движением и наземным обслуживанием.

Ранее мы писали, что в аэропорту Йемена прогремел взрыв, есть погибшие и раненные.

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