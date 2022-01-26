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У Ємені обстріляли МОЗ. Масивний вогонь призвів до потужного вибуху

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Ємен, Середа 26 січня 2022 04:40
У Ємені обстріляли МОЗ. Масивний вогонь призвів до потужного вибуху Фото: у Ємені обстріляли МОЗ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У столиці Ємену Сані тривають бомбардування. Місцеві ЗМІ пишуть, що було завдано удару по МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ateobreaking.

Масивний вогонь призвів до потужного вибуху.

Повстанці-хусити, що підтримують Іран і контролюють більшу частину Ємену, раніше звинувачували в ударах Арабську коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії.

Повстанці з Ємену ворогують з ОАЕ та Саудівською Аравією, оскільки ці держави підтримують Єменський уряд у громадянській війні з хуситами.

Нещодавно сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудару по аеропорту в столиці Ємену Сані. Повстанці утримують аеропорт протягом декількох років.

Раніше ми писали, що США закликають до деескалації в Ємені.

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