Не йдіть на кладовище: у Сумській області попередили про вибухонебезпечну загрозу

Заходи безпеки на Великдень в Україні

У Донецькій області під час Великодніх свят запровадять комендантську годину за трьома окремими режимами. Владу просять громадян з максимальною відповідальністю поставитися до питань безпеки.

У Кіровоградській області святкування відбуватиметься відповідно до нового розпорядження начальника ОВА. Документ передбачає посилення заходів безпеки, зокрема - комендантську годину в ніч на Великдень.

У Хмельницькій області графік комендантської години також змінять, а контроль за безпекою буде посилено.

За окремими правилами пройде Великдень і в Київській області.

Жителів та гостей Сум закликали уникати скупчень людей у святкові дні та дотримуватись обережності.

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