Не идите на кладбище: в Сумской области предупредили о взрывоопасной угрозе

В Сумской области призывают не посещать кладбища вблизи границы из-за минной опасности. Жители Сумской области должны строго соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).
Жителям Сумской области рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, находящихся в пределах 20 км от государственной границы Украины, из-за возможной опасности взрывоопасных предметов. Предупреждение озвучили во время заседания Штаба по организации разминирования (очистки от взрывоопасных предметов) деоккупированных территорий Сумской области.
Категорически запрещается:
В случае обнаружения подозрительного предмета гражданам Сумской области рекомендуют придерживаться следующих правил:
Очистка территорий от взрывоопасных предметов является критически важным для безопасности жителей Сумской области. Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье не только тем, кто находится в непосредственной близости к опасным предметам, но и всем гражданам.
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