Не идите на кладбище: в Сумской области предупредили о взрывоопасной угрозе

Меры безопасности на Пасху в Украине

В Донецкой области во время Пасхальных праздников введут комендантский час по трем отдельным режимам. Власти просят граждан с максимальной ответственностью отнестись к вопросам безопасности.

В Кировоградской области празднование будет проходить в соответствии с новым распоряжением начальника ОГА. Документ предусматривает усиление мер безопасности, в частности - комендантский час в ночь на Пасху.

В Хмельницкой области график комендантского часа также изменят, а контроль за безопасностью будет усилен.

По отдельным правилам пройдет Пасха и в Киевской области.

Жителей и гостей Сум призвали избегать скоплений людей в праздничные дни и соблюдать осторожность.

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