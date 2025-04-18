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Не идите на кладбище: в Сумской области предупредили о взрывоопасной угрозе

Фото: Жителей Сумской области призывают не ходить на кладбища (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумской области призывают не посещать кладбища вблизи границы из-за минной опасности. Жители Сумской области должны строго соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).

Жителям Сумской области рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, находящихся в пределах 20 км от государственной границы Украины, из-за возможной опасности взрывоопасных предметов. Предупреждение озвучили во время заседания Штаба по организации разминирования (очистки от взрывоопасных предметов) деоккупированных территорий Сумской области.

Что нельзя делать, если нашли подозрительный предмет

Категорически запрещается:

  • касаться найденных взрывоопасных предметов, передвигать их или пытаться обезвредить самостоятельно;
  • проводить любые работы в радиусе найденного предмета, в частности те, которые могут вызвать даже незначительные колебания почвы;
  • использовать открытый огонь, в частности курить или использовать зажигалки, а также другие источники огня;
  • пользоваться мобильными телефонами, пультами дистанционного управления и другими радиоэлектронными устройствами, которые могут спровоцировать взрыв;
  • заливать предмет жидкостью, засыпать грунтом, пытаться чем-то накрыть или осуществлять другие действия на него: звуковые, световые, тепловые, механические и другие;
  • допускать скопления людей в местах, где обнаружен взрывоопасный предмет.

Как действовать при обнаружении подозрительного предмета

В случае обнаружения подозрительного предмета гражданам Сумской области рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • остановиться и не касаться предмета, сохранять спокойствие, избегая паники, и запомнить место нахождения взрывоопасного предмета;
  • предупредить людей поблизости об опасности и по возможности прекратить любые работы в районе;
  • отвести себя и других людей на безопасное расстояние (не менее 100 метров) от найденного предмета, двигаясь тем маршрутом, которым пришли;
  • сообщить об обнаруженном предмете в правоохранительные органы или в специальные службы (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция) по номерам телефонов 101 или 102;
  • до прибытия специалистов принять меры, чтобы не допустить посторонних лиц в опасную зону.

Очистка территорий от взрывоопасных предметов является критически важным для безопасности жителей Сумской области. Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье не только тем, кто находится в непосредственной близости к опасным предметам, но и всем гражданам.

Меры безопасности на Пасху в Украине

В Донецкой области во время Пасхальных праздников введут комендантский час по трем отдельным режимам. Власти просят граждан с максимальной ответственностью отнестись к вопросам безопасности.

В Кировоградской области празднование будет проходить в соответствии с новым распоряжением начальника ОГА. Документ предусматривает усиление мер безопасности, в частности - комендантский час в ночь на Пасху.

В Хмельницкой области график комендантского часа также изменят, а контроль за безопасностью будет усилен.

По отдельным правилам пройдет Пасха и в Киевской области.

Жителей и гостей Сум призвали избегать скоплений людей в праздничные дни и соблюдать осторожность.

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Сумская область