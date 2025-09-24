Йде війна, і Росія має її виграти: у Путіна зробили заяву про "найгостріший етап"

У Кремлі зробили чергову заяву щодо війни проти України. У Москві назвали нинішній етап "найгострішим" та "доленосним" для РФ, і країна-агресор повинна виграти війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.
Речник Путіна (російський диктатор Володимир Путін - ред.) подає війну як "боротьбу за майбутнє" нібито заради "дітей та онуків".
"Слухайте, йде війна. Те, що відбувається довкола нас, це війна. Нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей, заради наших онуків, заради їхнього майбутнього", - заявив він.
Пєсков також стверджує, що в Росії "завжди був патріотизм", який він пов’язує з так званими "традиційними цінностями". На його переконання, ці речі мають залишатися основою для російського суспільства.
Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року російська влада офіційно називає широкомасштабне вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".
Раніше за використання слова "війна" у Росії переслідували людей. Водночас останнім часом у Кремлі все частіше звучать заяви, де йдеться вже не про "СВО", а саме про війну.
Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що одна з головних цілей війни в Україні - це "порятунок" так званих "ЛНР" та "ДНР", а також їх "відновлення" у межах 2014 року. При цьому речник Кремля назвав російську агресію "військовою спецоперацією".
Україна неодноразово заявляла про готовність до переговорів щодо завершення війни, однак лише за умови поваги до її суверенітету та територіальної цілісності.
Кремль натомість уникає прямого діалогу, намагаючись перекласти відповідальність і висуваючи чергові маніпулятивні умови.
Наприклад, сьогодні у Путіна вигадали нове виправдання, чому російський диктатор уникає зустрічі із українським лідером.
За словами Пєскова, зустріч Путіна і Зеленського без попередньої підготовки є "піар-акцією", яка нібито приречена на провал.