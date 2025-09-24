Йде війна, і Росія має її виграти: у Путіна зробили заяву про "найгостріший етап"

Речник Путіна (російський диктатор Володимир Путін - ред.) подає війну як "боротьбу за майбутнє" нібито заради "дітей та онуків".

"Слухайте, йде війна. Те, що відбувається довкола нас, це війна. Нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей, заради наших онуків, заради їхнього майбутнього", - заявив він.

Пєсков також стверджує, що в Росії "завжди був патріотизм", який він пов’язує з так званими "традиційними цінностями". На його переконання, ці речі мають залишатися основою для російського суспільства.

Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року російська влада офіційно називає широкомасштабне вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

Раніше за використання слова "війна" у Росії переслідували людей. Водночас останнім часом у Кремлі все частіше звучать заяви, де йдеться вже не про "СВО", а саме про війну.